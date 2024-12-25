Бразильский клуб подписал экс-игрока Челси

Бразильский клуб Сан-Паулу объявил о подписании 32-летнего полузащитника Оскара.

Как сообщила пресс-служба клуба, Оскар перебрался в Сан-Паулу на правах вилльного агента. Контракт вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать 2.5 года.

Ранее атакующий хавбек выступал за Шанхай СИПГ. В Китае Оскар провел 8 лет, а до того он защищал цвета Челси.

В прошлом сезоне чемпионата Китая Шанхай занял первое место, а Оскар забил 14 голов и отдал 24 ассиста.

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