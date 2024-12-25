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Челси готов продать одного из своих талантов

Чезаре Казадеи не может пробиться в основу «синих».
Сегодня, 19:59

Лондонский Челси зимой готов отпустить одного из своих талантов.

Как сообщает издание Sport Mediaset, «синие» выставили на продажу Чезаре Казадеи. Игроком интересовались Монца, Лацио и Болонья, но ценник в чуть более чем 35 млн евро не устроил клубы Серии А.

Итальянец может вернуться в Лестер, где еще в прошлом сезоне играл под руководством как раз Энцо Марески, который летом перебрался в Челси.

В первой половине прошлого сезона 21-летний полузащитник сыграл 22 матча за «лис», забив 2 гола.

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