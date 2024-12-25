Рома и еще два топ-клуба Серии А интересуются нападающим Наполи
Джакомо Распадори может сменить клубную прописку.
Нападающий итальянского Наполи Джакомо Распадори крайне вероятно сменит клубную прописку зимой.
Как сообщает Николо Скира, 24-летним форвардом интересуются Ювентус, Аталанта и Рома. Клубы сделали запрос относительно доступности Джакомо в зимнее трансферное окно.
Распадори хочет покинуть Неаполь, поскольку, в местном клубе он не является основным нападающим.
В текущем сезоне итальянец провел лишь чуть больше 300 минут.
Напомним, ранее сообщалось, что Рома хочет назначить легендарного тренера.
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