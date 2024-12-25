iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон Миколенко предложит долговременный контракт лидеру клуба

Если Джордан Пикфорд согласится, то задержится в клубе как минимум почти до конца карьеры.
Сегодня, 20:59

Английский Эвертон собирается сохранить одного из своих лидеров на долгие годы.

Как сообщает TBR, «ириски» предлагают Джордану Пикфорду контракт до 2030 года. На момент завершения такого соглашения англичанину будет 36 лет.

Мерсисайдцы не собираются делать трансфер на позицию вратаря и таким образом хотят «отпугнуть» Баварию, Челси, Барселону и другие клубы, которым якобы интересен Джордан.

В текущем сезоне голкипер провел 17 матчей, в которых из восьми сохранил ворота «сухими».

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Вембаньяма установил уникальный рекорд в дебютном Рождественском матче Вембаньяма установил уникальный рекорд в дебютном Рождественском матче
НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче
"Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником "Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником
Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

НБА22:26
Вембаньяма установил уникальный рекорд в дебютном Рождественском матче
НБА22:10
НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче
Европа21:59
"Счастливого Рождества": Фонсека и игроки Милана милым видео поздравили фанатов с праздником
Другие страны21:37
Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы
Киберспорт21:06
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: Torzsi открыл двадцатку
Европа20:59
Эвертон Миколенко предложит долговременный контракт лидеру клуба
Европа20:38
Рома и еще два топ-клуба Серии А интересуются нападающим Наполи
Европа19:59
Челси готов продать одного из своих талантов
Европа19:39
Барселона предложила контракт лидеру Байера, который летом станет свободным агентом
Европа18:59
Клуб УПЛ приобрел легионера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK