Эвертон Миколенко предложит долговременный контракт лидеру клуба

Если Джордан Пикфорд согласится, то задержится в клубе как минимум почти до конца карьеры.

Английский Эвертон собирается сохранить одного из своих лидеров на долгие годы.

Как сообщает TBR, «ириски» предлагают Джордану Пикфорду контракт до 2030 года. На момент завершения такого соглашения англичанину будет 36 лет.

Мерсисайдцы не собираются делать трансфер на позицию вратаря и таким образом хотят «отпугнуть» Баварию, Челси, Барселону и другие клубы, которым якобы интересен Джордан.

В текущем сезоне голкипер провел 17 матчей, в которых из восьми сохранил ворота «сухими».

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