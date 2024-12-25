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Гвардиола рассказал, что игроки Ман Сити проведут ночь Рождества на тренировочной базе

Пеп "украл" часть праздничного времени у своих подопечных.
Вчера, 23:48
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола придумал интересное решение, как улучшить командное взаимодействие.

По словам Пепа, игроки «горожан» проведут рождественскую ночь на базе клуба. Испанец позволил футболистам провести с семьями только канун Рождества и дневное время праздничного дня.

«Мы тренируемся сегодня и завтра вечером, а потом остаемся здесь и играем на Boxing Day.

Сегодня и завтра они будут с семьями, а завтра вечером они будут здесь.

Надеюсь, они хотят быть здесь, потому что это наша работа», - сказал Гвардиола на вчерашней предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Пепа могут уволить уже в случае поражения Эвертону.

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