Гвардиола рассказал, что игроки Ман Сити проведут ночь Рождества на тренировочной базе
Пеп "украл" часть праздничного времени у своих подопечных.
Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола придумал интересное решение, как улучшить командное взаимодействие.
По словам Пепа, игроки «горожан» проведут рождественскую ночь на базе клуба. Испанец позволил футболистам провести с семьями только канун Рождества и дневное время праздничного дня.
«Мы тренируемся сегодня и завтра вечером, а потом остаемся здесь и играем на Boxing Day.
Сегодня и завтра они будут с семьями, а завтра вечером они будут здесь.
Надеюсь, они хотят быть здесь, потому что это наша работа», - сказал Гвардиола на вчерашней предматчевой пресс-конференции.
Напомним, ранее сообщалось, что Пепа могут уволить уже в случае поражения Эвертону.
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