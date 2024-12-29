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Футбол

Фенербахче нацелился на лидера Ман Сити

Кевин де Брюйне может снова поиграть под руководством Жозе Моуринью
Сегодня, 12:57

Турецкий Фенербахче собирается провернуть громкий трансфер.

Как сообщает The Times, «желтые канарейки» предлагают Кевину де Брюйне контракт с зарплатой 250 тысяч евро. Относительно срока соглашения пока ничего неизвестно.

Также остается непонятным, какую сумму турецкий гранд может предложить «горожанам», которые не против сохранить Кевина в своем составе.

В текущем сезоне бельгиец провел 16 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду высказался о проблемах Ман Сити.

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