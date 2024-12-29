Фенербахче нацелился на лидера Ман Сити
Кевин де Брюйне может снова поиграть под руководством Жозе Моуринью
Турецкий Фенербахче собирается провернуть громкий трансфер.
Как сообщает The Times, «желтые канарейки» предлагают Кевину де Брюйне контракт с зарплатой 250 тысяч евро. Относительно срока соглашения пока ничего неизвестно.
Также остается непонятным, какую сумму турецкий гранд может предложить «горожанам», которые не против сохранить Кевина в своем составе.
В текущем сезоне бельгиец провел 16 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду высказался о проблемах Ман Сити.
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