Гвардиола проводит юбилейный матч во главе Сити

В рамках 18-го тура АПЛ Манчестер Сити играет с Лестером.

Данный поединок является особенным для тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. Испанец проводит 500-ый матч во главе манкунианцев во всех турнирах.

В предыдущих 499 поединках Пеп побеждал в 361, из которых лишь однажды в последних 13 матчах.

На момент написания новости продолжается первый тайм. Счет - 0:0

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола прокомментировал кризис Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!