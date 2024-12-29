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Гвардиола проводит юбилейный матч во главе Сити

Сделают ли подопечные испанцу подарок?
Сегодня, 16:39
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

В рамках 18-го тура АПЛ Манчестер Сити играет с Лестером.

Данный поединок является особенным для тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. Испанец проводит 500-ый матч во главе манкунианцев во всех турнирах.

В предыдущих 499 поединках Пеп побеждал в 361, из которых лишь однажды в последних 13 матчах.

На момент написания новости продолжается первый тайм. Счет - 0:0

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола прокомментировал кризис Манчестер Сити.

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