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Футбол

Барселона потеряла интерес к лучшему бомабрдиру Лиги 1

Каталонцы не будут подписывать Джонатана Дэвида.
Сегодня, 17:58

Каталонская Барселона потеряла интерес к усилению атаки Джонатаном Дэвидом.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не будут бороться за подписание канадца, который станет свободным агентом.  Дэвид не подходит клубу по игровому профилю и из-за этого, якобы, не сможет взаимодействовать на поле с Робертом Левандовски.

Кроме этого, Барса сомневается в необходимости подписания форварда как раз из-за того, что Левандовски будет в клубе как минимум до лета 2026 года.

В текущем сезоне Джонатан забил 11 голов в Лиге 1, что делает его на данный момент лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона может усилить опорную зону уже зимой.

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