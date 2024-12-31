Салах договорился о новом контракте с Ливерпулем

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах определился с собственным будущим.

Как сообщает Football Insider, египтянин подпишет контракт на 2 года. Финансовые условия неизвестны.

Официально о продлении соглашения еще не объявлено, потому что, якобы, продолжаются консультации по поводу распределения коммерческих прав.

В текущем сезоне Мохамед провел 26 матчей, забив 20 голов и отдав 17 ассистов.

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