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Шевченко поздравил украинцев с Новым годом

Президент УАФ пожелал победы над врагом и радости от матчей сборной.
Сегодня, 16:37
Андрей Шевченко / Instagram
Андрей Шевченко / Instagram

Президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Шевченко в Instagram поздравил украинских фанатов с Новым годом.

Функционер отметил то, насколько тяжелым был 2024 год и пожелал, чтобы в следующем году состоялась победа над врагом.

«Друзья, поздравляю с Новым Годом!

Мы все вместе пережили еще один год страшной войны. Поэтому от всех нас - благодарность нашим защитникам и защитницам за их мужество и стойкость, за возможность играть и развивать футбол Украины!

Уходящий год был полон вызовов, но одновременно и несокрушимого духа.

Спасибо всем за сотрудничество, поддержку и веру в то, что даже в сложные и трагические времена футбол объединяет и вдохновляет. Вместе мы не просто играем в футбол - мы творим наше будущее.

В новом году желаю всем нам самого главного - общей Победы над врагом. Пусть украинский футбол сияет ярче, а каждая игра наших сборных и клубов приносит радость и гордость за нашу страну!

С Новым Годом! Слава Украине», - написал Шевченко.

Ранее Шевченко стал членом Зала славы Милана.

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