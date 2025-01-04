Ан-Наср Роналду хочет усилиться одним из лучших бомбардиров Лиги 1
Джонатан Дэвид может перейти в Саудовскую Аравию.
Нападающий сборной Канады и Лилля Джонатан Дэвид уже зимой может сменить клубную прописку.
Как сообщает Руди Галетти, Ан-Наср попытается «сыграть на опережение» и приобрести Дэвида уже в январе, а не ждать пока он летом станет свободным агентом
Сумма трансфера может составить 10 млн евро. Дэвид будет получать 6+ млн евро в год с контрактом на три года.
Сам футболист хочет оказаться в европейском ТОП-чемпионате, но предложение от саудовского клуба рассмотрит.
В текущем сезоне Джонатан провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!