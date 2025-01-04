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Ан-Наср Роналду хочет усилиться одним из лучших бомбардиров Лиги 1

Джонатан Дэвид может перейти в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 12:37
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Нападающий сборной Канады и Лилля Джонатан Дэвид уже зимой может сменить клубную прописку.

Как сообщает Руди Галетти, Ан-Наср попытается «сыграть на опережение» и приобрести Дэвида уже в январе, а не ждать пока он летом станет свободным агентом

Сумма трансфера может составить 10 млн евро. Дэвид будет получать 6+ млн евро в год с контрактом на три года.

Сам футболист хочет оказаться в европейском ТОП-чемпионате, но предложение от саудовского клуба рассмотрит.

В текущем сезоне Джонатан провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига 1 Джонатан Дэвид

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