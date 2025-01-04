Тоттенхэм закроет проблемную позицию неожиданным вариантом

Лондонский Тоттенхэм договорился о трансфере нового голкипера.

Как сообщает Фабрицио Романо, «шпоры» приобретут Антонина Кински из Славии Прага. Сумма трансфера составит 15 млн евро.

Антонин пройдет медосмотр сегодня и будет присутствовать на игре Тоттенхэма с Ньюкаслом, которая начинается в 14:30 по киевскому времени.

Детали контракта между сторонами остаются неизвестными.

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