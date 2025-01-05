Испанский клуб и гранд европейского чемпионата хотят подписать вингера, который принадлежит Динамо

Вингер сборной Грузии может уйти из Динамо на полноценной основе.

Как сообщает Geo Team, Цитаишвили интересуются Гранада, за которую он выступает в аренде и ЦСКА София. Оба клуба хотят приобрести игрока.

За Гиорги готовы заплатить сумму в размере 1.5 млн евро. Динамо хочет отпустить игрока в ЦСКА, а сам Цитаишвили хочет играть в ведущем европейском чемпионате.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер отпустил своего легионера

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