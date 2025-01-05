Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов умер в возрасте 87 лет

адридский Реал объявил о смерти своего экс-игрока Хуана Мануэля Вильи. Бывшему футболисту было 87 лет.

В составе «сливочных» Хуан Мануэль провел один сезон. С клубом он выиграл Лигу Чемпионов.

В сборной Испании Вилья выиграл один трофей, а именно Евро-1964.

«Реал выражает свои соболезнования его семье, партнерам по команде и близким, а также всем клубам, за которые он выступал», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин сыграет в следующем матче Реала.

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