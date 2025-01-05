Игрок, который принадлежит Динамо сменит футбольное гражданство

Вингер Хапоэля Иерусалим Самба Диалло, который принадлежит Динамо сменит футбольное гражданство.

Как сообщает DSports, Диалло решил вместо Сенегала выступать за Гвинею. В новую сборную игрока могут вызвать в ближайшее время.

Отмечается, что решение принято поскольку Самба надоело ждать вызова во взрослую сборную Сенегала.

Ранее сообщалось, что Диалло сломал нос сопернику.

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