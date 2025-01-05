Суарес спас жизнь человеку, который угрожал самоубийством

Нападающий Интер Майами Луис Суарес попал в происшествие на своей Родине.

Как сообщает портал Telenoche, Луис стал участником спасательной операции по спасению жизни мужчины, который угрожал самоубийством.

49-летний виновник эпизода угрожал повеситься на дереве, если его девушка его не спасет.

Суарес проводит отпуск на Родине и владеет домом в том районе, где мужчина хотел покончить с собой. Луис поговорил с ним и выслушал его проблемы.

В итоге, мужчины спасли сотрудники военно-морских сил Уругвая, ведь эпизод произошел в районе заваленном песчаными дюнами, куда трудно добираться, поэтому пришлось привлечь таких специалистов.

Напомним, ранее Суарес продлил контракт с Интер Майами.

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