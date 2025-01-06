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Раньери установил рекорд Ромы

Итальянец выиграл пять дерби подряд.
Сегодня, 00:36

В рамках 19-го тура Серии А Рома в римском дерби победила Лацио.

Эта победа стала особенной для рулевого «волков» Клаудио Раньери. Именитый итальянец установил рекорд своего клуба.

Как сообщает OptaPaolo, Раньери стал первым в истории тренером Ромы, который выиграл пять из пяти своих дерби.

Отмечается также, что среди тренеров Лацио такого еще не удавалось. никому.

Стоит сказать, что Раньери третий наставник Ромы в этом сезоне после Даниэле де Росси и Ивана Юрича.

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