Раньери установил рекорд Ромы

В рамках 19-го тура Серии А Рома в римском дерби победила Лацио.

Эта победа стала особенной для рулевого «волков» Клаудио Раньери. Именитый итальянец установил рекорд своего клуба.

Как сообщает OptaPaolo, Раньери стал первым в истории тренером Ромы, который выиграл пять из пяти своих дерби.

Отмечается также, что среди тренеров Лацио такого еще не удавалось. никому.

Стоит сказать, что Раньери третий наставник Ромы в этом сезоне после Даниэле де Росси и Ивана Юрича.

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