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Футбол

Что нужно каждому топ-клубу АПЛ в зимнее трансферное окно?

ISPORT представляет решение кадровых проблем лучших команд в Англии.
Сегодня, 13:30
Рубен Аморим и Виктор Дьокереш / Getty Images
Рубен Аморим и Виктор Дьокереш / Getty Images

С 1 января по первые числа февраля продлится зимнее трансферное окно.

Обычно период трансферов во время сезона не такой "горячий" как летом, однако, время от времени происходят трансферы, которые меняют сезон или и всю дальнейшую историю клуба, как вот: Вирджил ван Дейк в Ливерпуль, Бруну Фернандеш в Манчестер Юнайтед или Мартин Эдегор в Арсенал.

ISPORT решил пофантазировать относительно того, что именно нужно английским топ-клубам чтобы улучшить свои шансы на трофеи или перевернуть сезон, а также о том, кто может покинуть эти команды.

Арсенал

  • Какие позиции надо усилить: Правый вингер, центрфорвард.
  • Кого могут приобрести: Антуан Семеньо, Беньямин Шешко.

Семеньо многими недооценивается и реже чем его партнеры по команде Милош Керкез, Дин Гюйсен и Илья Забарный попадает в список "на повышение".

Впрочем, ганский уроженец Лондона все еще достаточно молод - 24 года, он техничный, быстрый и достаточно непредсказуемый игрок, который является одним из лидеров атаки достаточно сенсационного Борнмута.

Все понимают, что Сака это другой уровень, но Антуан не упустит шанс попасть в топ-клуб, если он действительно возникнет и смирится со своей ролью дублера, кажется, это идеальная сделка для всех.

На позицию форварда есть больше вариантов, но Шешко из РБ Лейпциг - лучший из всех. Быстрый, высокий, Голандо-подобный форвард, которому в отличие от того же Виктора Дьокереша еще есть куда расти и прогрессировать. Словенцу всего 21 и есть все основания полагать, что Микель Артета сможет вывести его на новый уровень, если этот трансфер состоится

  • Кто может уйти: Якуб Кивьор, Александр Зинченко.

Оба игрока страдают от недополучения игровой практики, но ситуация у них все же разная.

Зинченко в этом сезоне достаточно часто травмировался и именно поэтому почти не играл, однако, все равно у Арсенала теперь есть Риккардо Калафьори и Льюис Майлс-Скелли и Александр будет лишь третьим выбором на позицию левого защитника. Проблема лишь в том, что трудно найти клуб, который будет соответствовать амбициям Зинченко и захочет его.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Источник: Getty Images

С Кивером ситуация проще, ведь он моложе и, возможно, найдется клуб, который поверит в перспективы поляка.

Ливерпуль

  • Кто нужен: Опорник, центрфорвард, возможно, правый защитник.
  • Кого можно приобрести: Мартин Зубименди, Джонатан Дэвид.

За опорника Реал Сосьедада Зубименди "красные" собирались пойти еще летом. С тех пор Райан Гравенберх начал играть так, как от него ожидали еще в Баварии и подписание Зубименди превратилось из крайне необходимого в важное, но то, без которого можно выжить.

Однако, Мартин все равно впишется в полузащиту мерсисайдцев и, скорее всего, сразу в старт, добавив Арне Слоту вариативности с возможностью использовать Аексиса МакАллистера выше, или же чаще давать ему отдых. Повлияет это и на Доминика Собослая с Кертисом Джонсом.

Мартін Зубіменді
Мартін Зубіменді / Источник: Getty Images

На позиции центрфорварда достаточная глубина, но Нуньес не забивной, Жота часто травмируется, а Коди Гакпо и Луис Диас игроки фланга, так что, приобретение нападающего логично.

Контракт Дэвида с Лиллем истекает уже через полгода, поэтому, его можно приобрести за «смешную» сумму, не борясь с гораздо большим количеством желающих летом.

Сказать кто может усилить Ливерпуль из правых защитников трудно, ведь, возможно Трент останется и тогда эта позиция не потребует усиления, поэтому, эти размышления все же отложим до лета.

  • Кто может уйти: Ватару Эндо, Федерико Кьеза

Арне Слот почти со старта окна поспешил заверить, что клуб никто не покинет, но есть ощущение, что Кьезе все же не помешает аренда на Родину, а Эндо вообще перестанет попадать в заявку, если Зубименди все же придет.

Манчестер Сити

  • Кто нужен: Опорник, центральный защитник
  • Кого можно приобрести: Мартин Зубименди, Илья Забарный/Абдукодир Хусанов

С травмой Родри сложно представить клуб, которому Зубименди сейчас нужен больше чем Ман Сити.

Мартин прекрасно сможет заменить действующего обладателя Золотого Мяча, ведь такая роль ему уже знакома и он точно сможет выполнять функции опорника чем Рико Льюис, Илкай Гюндоган или Матеуш Нунеш.

Впрочем, опорная зона это не единственная проблема Манчестер Сити. Есть трудности с глубиной в центре защиты и такому клубу как «горожане» нужен перспективный защитник, который сможет быть сейчас игроком ротации и учиться у Рубена Диаша и Джона Стоунза, чтобы потом легко их заменить

Забарный, который бешеными темпами прогрессирует в Борнмуте и Хусанов, который выделяется в скромном Ланси - пока прекрасно для этого подходят.

Ілля Забарний
Ілля Забарний / Источник: Getty Images

  • Кто может уйти: Никто

Все читают слова Пепа Гвардиолы об ограниченном кадровом ресурсе, который сейчас действительно таковым является. Поэтому, в такой ситуации отпускать даже игроков калибра Джеймса МакЭти было бы ошибкой, тем более, маловероятно, что испанец хочет повторить ошибку с Коулом Палмером.

Челси

  • Кто нужен: Центральный защитник, правый защитник, левый защитник
  • Кого можно приобрести: Марк Геи, Вандерсон, Райан Айт-Нури

В прошлом сезоне защита Челси была ужасной и в этом сезоне ситуация, на самом деле, не намного лучше, учитывая проблемы Уэсли Фофана с травмами, возвращение Геи «домой» выглядит еще необходимее и самому игроку пора идти на повышение.

Марк Геї в грі проти Челсі
Марк Геї в грі проти Челсі / Источник: Getty Images

Та же самая ситуация с правым защитником. Игрока более "стеклянного" чем Рис Джеймс трудно найти в современном футболе, а Мало Гюсто нужен более качественный партнер.

С левым защитником все немного сложнее, ведь Бен Чилвелл просто не подходит Энцо Мареске, таким образом в «синих» остаются только Ренату Вейга, который пока не готов показывать топ-уровень в АПЛ и Марк Кукурелья

  • Кто может покинуть клуб: Никто или половина состава.

С одной стороны, состав Челси до невозможности раздут, с другой это помогает им идти так хорошо в АПЛ, поэтому, самостоятельно лишать себя возможности такой широкой ротации - глупо.

Назовем тройку, которая все же вероятнее других может уйти: Чезаре Казадеи, Дэйвид Вашингтон и Карни Чуквуемека.

Манчестер Юнайтед

  • Кто нужен: Левый защитник, центрфорвард
  • Кого можно приобрести: Бен Чилвелл/Милош Керкез, Виктор Дьокереш

Тайрелл Маласия и Люк Шоу - это не те люди на здоровье которых можно полагаться, поэтому, приобретение нового левого защитника жизненно необходимо.

Эконом вариант - Бен Чилвелл, ведь как мы и сказали выше в Челси на него не рассчитывают.

Более дорогой, но более надежный вариант - Милош Керкез, ведь венгр доказал свою способность играть на самом высоком уровне и намного моложе Чилвелла, что будет влиять положительно на его развитие и цену при правильном использовании.

Мілош Керкез
Мілош Керкез / Источник: Getty Images

Позиция центрального нападающего, возможно, не столь кричаще нуждается в усилении, ведь есть Расмус Гойлунд, который раскрывается под руководством Аморима, но все же есть одна причина, по которой манкунианцам стоит задуматься о приобретении Дьокереша.

  • Кто может уйти: Джошуа Зиркзе, Антони, Маркус Рэшфорд.

С Рэшфордом все понятно со слов самого Аморима. Маркус не входит в планы нового наставника и есть все основания полагать, что ему пора изучать арабский язык.

С остальными двумя игроками все немного сложнее. Антони несколько сезонов подряд является одним из главных мемов мирового футбола, но Рубен говорил, что верит в игрока, с другой стороны Зиркзе только пришел, но не играет на уровне игрока, который может вернуть манкунианцев туда, где им место и активно ходят слухи о его аренде в Ювентус, поэтому, уход вероятен и именно поэтому стоит подумать о приходе Дьокереша.

Тоттенхэм

  • Кто нужен: Центральный защитник, вингер
  • Кто может прийти: Илья Забарный/Абдукодир Хусанов/Мурильо, Карим Адееми/Серж Гнабри.

У «шпор» тоже, как и у Ман Сити есть проблемы с уровнем защиты в этом сезоне. Вот только у лондонского клуба они глубже и такие игроки, как Забарный и Хусанов уже готовы играть в основе команды Анже Постекоглу. Чтобы разнообразить список добавим сюда еще Мурильо из сенсационного Ноттингема, который скорее всего, не задержится в стане "лесников".

На позицию вингера, который может играть и слева, и справа стоит рассмотреть Карима Адееми, которого связывали с Ливерпулем и Челси, но все же у «синих» (даже с дисквалификацией Михаила Мудрика) и «красных» все хорошо с этими позициями, а вот «шпорам» нужно улучшить глубину.

Также можно рассмотреть Сержа Гнабри, контракт которого заканчивается в 2026 году, и который говорил о желании покинуть Баварию.

Серж Гнабрі
Серж Гнабрі / Источник: Getty Images

  • Кто может уйти: Серхио Регилон

Состав Тоттенхэма настолько «маленький» по современным меркам, что почти все игроки получают регулярную игровую практику. Может уйти разве что левый защитник Серхио Регилон, но с травмой Дестини Удоджи это кажется маловероятным.

Напомним, на ISPORT вы можете ознакомиться с коэффициентами на победителя АПЛ

По материалам The Telegraph, адаптация Василий Медвидь

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