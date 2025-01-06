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Шевченко - о Лобановском: Помню и благодарю за все

Андрей Николаевич назвал легендарного специалиста своим ментором.
Вчера, 19:50
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент УАФ Андрей Шевченко в своем Instagram отметил Валерия Лобановского в день, когда ему могло исполниться 86 лет.

Шевченко написал, что всегда будет благодарен за то, что Валерий Васильевич сделал для него.

«Сегодня день рождения легендарного тренера Валерия Лобановского. Валерий Васильевич, помню вас и благодарю за все!», - написал функционер в сториз своего инстаграма.

На английском языке Шевченко также назвал Лобановского своим ментором.

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