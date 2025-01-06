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Футбол

Новичок Ювентуса может вернуться в АПЛ уже в январе

Дуглас Луис открыт для перехода.
Вчера, 20:20
Дуглас Луис / Getty Images
Дуглас Луис / Getty Images

Ювентус готов расстаться с Дугласом Луисом, пишет Sky Sports.

Напомним, что бразилец присоединился к итальянскому гранду этим летом, однако не сумел впечатлить тренерский штаб.

Клуб готов отправить Луиса в аренду, желательно с обязательным выкупом. В клубе понимают, что продать игрока в январе непросто.

При этом сам бразилец открыт к возвращению в АПЛ, и, к его счастью, им интересуются два неназванных английских клуба.

Ранее также сообщалось, что форвард МЮ не покинет клуб зимой

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуглас Луис

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