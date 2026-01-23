Челси, Аякс и Астон Вилла заинтересовались хавбеком Ювентуса
Дуглас Луис заинтересовал сразу несколько клубов из разных чемпионатов.
Отмечается, что хавбек Ювентуса, который сейчас выступает за Ноттингем Форест, может сменить клуб в январе.
Игрока хотят приобрести Челси, Васко да Гама, Аякс и Астон Вилла. Туринский клуб, в свою очередь, требует от потенциальных покупателей трансфер в формате аренды с обязательством выкупа.
Отмечается, что итальянский клуб готов отдать 27-летнего бразильца примерно за 30 миллионов евро.
#Chelsea, #VascoDaGama, #Ajax and #AstonVilla have shown interest in #Juventus’ midfielder #DouglasLuiz, who could leave #NottinghamForest in January’s transfer window. #Juve ask a permanent deal (loan + obligation to buy) for a total package of €28,5M. #transfers https://t.co/U6ih249cQ2— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2026
Ранее капитан сборной Германии высказался о бойкоте ЧМ-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!