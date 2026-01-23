iSport.ua
Челси, Аякс и Астон Вилла заинтересовались хавбеком Ювентуса

Ювентус хочет аренду с выкупом.
Сегодня, 11:47       Автор: Валентина Чорноштан
Дуглас Луис / Getty Images
Дуглас Луис заинтересовал сразу несколько клубов из разных чемпионатов.

Отмечается, что хавбек Ювентуса, который сейчас выступает за Ноттингем Форест, может сменить клуб в январе.

Игрока хотят приобрести Челси, Васко да Гама, Аякс и Астон Вилла. Туринский клуб, в свою очередь, требует от потенциальных покупателей трансфер в формате аренды с обязательством выкупа.

Отмечается, что итальянский клуб готов отдать 27-летнего бразильца примерно за 30 миллионов евро.

Ранее капитан сборной Германии высказался о бойкоте ЧМ-2026.

