Борнмут Забарного на долгий срок потерял второго форварда за последние несколько дней

Борнмут потерял второго игрока за последние несколько дней на одной и той же позиции.

Как сообщает пресс-служба «вишен», коллектив Андони Ираолы потерял Энеса Унала почти на год. Турок порвал крестообразную связку колена.

Ранее Борнмут также потерял Эванилсона, который выбыл на 2-3 месяца. Таким образом, у команды не осталось номинальных центрфорвардов.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут подписал потенциальную замену Забарному

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