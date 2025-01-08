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Талант Барсы забил первый гол за полтора года

Гаве удалось отличиться в ворота Атлетика.
Вчера, 23:39
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселона победила Атлетик.

Счет в матче на 17-ой минуте открыл Гави. Для испанца это первый забитый гол с сентября 2023 года.

В ноябре того же года Гави порвал крестообразные связки и вернулся на поле в конце 2024.

Отметим, что полузащитник также отдал ассист на Ламина Ямаля.

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