Талант Барсы забил первый гол за полтора года

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселона победила Атлетик.

Счет в матче на 17-ой минуте открыл Гави. Для испанца это первый забитый гол с сентября 2023 года.

В ноябре того же года Гави порвал крестообразные связки и вернулся на поле в конце 2024.

Отметим, что полузащитник также отдал ассист на Ламина Ямаля.

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