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Яремчуком интересуются клубы из Турции, США и "экзотической страны"

Украинец может покинуть Олимпиакос уже зимой.
Сегодня, 17:57

Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук может покинуть клуб уже зимой.

Как сообщает to10.gr, в услугах Яремчука заинтересованы ряд клубов из Турции, в частности Сивасспор.

Также Романа хотят приобрести команды из МЛС и неназванного экзотического чемпионата.

Отмечается, что предложение из этого экзотического чемпионата лучшее с финансовой точки зрения.

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