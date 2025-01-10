Мареска рассказал, кто из игроков Челси может покинуть клуб зимой

Чезаре Казадеи и Бена Чилвелла не устраивает роль в команде.

Наставник лондонского Челси Энцо Мареска о трансферах на выход, которые могут произойти в зимнее трансферное окно.

Специалист рассказал, что в матче Кубка Англии против Моркама он не будет задействовать Бена Чилвелла и Чезаре Казадеи, поскольку, они настроены на уход из команды.

"Чилвелл, скорее всего, собирается уйти из команды, поэтому лучше не выпускать его во избежание повреждения. План заключается в том, чтобы не выпускать его на поле.

Казадеи также не будет в составе - у него аналогичная ситуация, как и у Чилвелла. Сейчас мы не будем позволять ему играть, если есть возможность, что он уйдет", - цитирует слова Марески Sky Sports.

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