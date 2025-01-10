Арсенал отправил своего вингера в очередную аренду

Лондонский Арсенал отпустил 21-летнего вингера Маркиньоса в очередную аренду.

Как сообщает официальный сайт Крузейро, футболист будет выступать за бразильский клуб на протяжении всего 2025 года.

Прошлый год игрок провел во Флуминенсе, забив там всего 2 гола и отдав всего 2 ассиста за 29 матчей.

Контракт Маркиньоса с Арсеналом будет действовать еще два года, но клуб на него не рассчитывает даже несмотря на травму конкурента по позиции Букайо Сака.

Напомним, ISPORT разобрал трансферные потребности топ-команд АПЛ

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!