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Боруссия Дортмунд интересуется лидером Спортинга и одноклубником Ярмолюка

Гонсалу Инасио и Кевин Шаде может сменить клубную прописку.
Вчера, 21:41
Кевин Шаде / Getty Images
Кевин Шаде / Getty Images

Немецкая Боруссия Дортмунд собирается усилить состав в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «шмели» хотят осуществить подписания в центр защиты и на фланги атаки. Речь идет о приобретении Гонсалу Инасио из Спортинга и Кевина Шаде из Брентфорда.

Впрочем, для дортмундцев есть проблема с проведением этих трансферов. Инасиу будет стоить 35 млн евро, а Шаде 40 млн евро - оба перехода для немцев являются слишком дорогими.

Напомним, ранее сообщалось, что РБ Лейпциг арендует игрока Милана[[/link_loca

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