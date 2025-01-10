Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд

В рамках матча-открытия 16 тура Бундеслиги Байер на выезде встретился с Боруссией Дортмунд.

«Фармацевты» долго не разогревались и уже на 1-ой минуте повели в счете. Отличился мячом Нейтан Телла.

Менее чем через 10 минут Байер забил второй раз усилиями Мартина Террье.

В течение первых 20 минут команды еще успели обменяться голами. Забивали Джейми Гиттенс и Патрик Шик соответственно.

Уже в конце второго тайма Боруссия имела шанс спастись, однако, все на что смогли «шмели» это гол Сэра Гирасси.

Боруссия Дортмунд - Байер 2:3

Голы: Гиттенс, 12, Гирасси, 80 (пен), - Телла, 1, Террье, 12, Шик, 20

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