Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд
Леверкузенцы торжествовали в "голевой перестрелке".
В рамках матча-открытия 16 тура Бундеслиги Байер на выезде встретился с Боруссией Дортмунд.
«Фармацевты» долго не разогревались и уже на 1-ой минуте повели в счете. Отличился мячом Нейтан Телла.
Менее чем через 10 минут Байер забил второй раз усилиями Мартина Террье.
В течение первых 20 минут команды еще успели обменяться голами. Забивали Джейми Гиттенс и Патрик Шик соответственно.
Уже в конце второго тайма Боруссия имела шанс спастись, однако, все на что смогли «шмели» это гол Сэра Гирасси.
Боруссия Дортмунд - Байер 2:3
Голы: Гиттенс, 12, Гирасси, 80 (пен), - Телла, 1, Террье, 12, Шик, 20
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!