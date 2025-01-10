iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд

Леверкузенцы торжествовали в "голевой перестрелке".
Вчера, 23:43

В рамках матча-открытия 16 тура Бундеслиги Байер на выезде встретился с Боруссией Дортмунд.

«Фармацевты» долго не разогревались и уже на 1-ой минуте повели в счете. Отличился мячом Нейтан Телла.

Менее чем через 10 минут Байер забил второй раз усилиями Мартина Террье.

В течение первых 20 минут команды еще успели обменяться голами. Забивали Джейми Гиттенс и Патрик Шик соответственно.

Уже в конце второго тайма Боруссия имела шанс спастись, однако, все на что смогли «шмели» это гол Сэра Гирасси.

Боруссия Дортмунд - Байер 2:3

Голы: Гиттенс, 12, Гирасси, 80 (пен), - Телла, 1, Террье, 12, Шик, 20

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легионер Шахтера согласился перейти в бразильский клуб Легионер Шахтера согласился перейти в бразильский клуб
Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана
Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open
Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоится мужской спринт
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Европа00:36
Легионер Шахтера согласился перейти в бразильский клуб
Вчера, 23:43
Европа23:43
Байер благодаря удачному началу победил Боруссию Дортмунд
Европа23:17
Ман Сити договорился о трансфере защитника сборной Узбекистана
Теннис22:54
Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open
Европа22:11
Эвертон Миколенко определился с заменой Дайчу
Европа21:41
Боруссия Дортмунд интересуется лидером Спортинга и одноклубником Ярмолюка
Европа20:59
Арсенал отправил своего вингера в очередную аренду
Европа20:35
Талант Барселоны выразил желание покинуть клуб
Европа19:59
Мареска рассказал, кто из игроков Челси может покинуть клуб зимой
Киберспорт19:47
Легендарная киберспортивная организация подписала двух украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK