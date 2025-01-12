Игроки Реала в свободное время играют в настольную игру на деньги

Испанское издание Relevo выяснило, как игроки мадридского Реала проводят свое свободное время.

Как оказалось, почти все игроки "сливочных" являются фанатами настольной игры парчис. Это стратегическая игра для 2-4 человек, которую придумали в Испании. В Англии она больше известна под именем лудо.

Игроки Реала проводят много времени за этой игрой, соревнуясь между собой, а также делают ставки на победителей матча.

Как пишет издание, одним из самых больших фанатов парчиса является Килиан Мбаппе.

Напомним, что сегодня Реал сыграет с Барселоной в финале Суперкубка Испании.

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