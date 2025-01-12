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Игроки Реала в свободное время играют в настольную игру на деньги

Килиан Мбаппе самый большой фанат парчиса в клубе.
Сегодня, 15:35
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Испанское издание Relevo выяснило, как игроки мадридского Реала проводят свое свободное время.

Как оказалось, почти все игроки "сливочных" являются фанатами настольной игры парчис. Это стратегическая игра для 2-4 человек, которую придумали в Испании. В Англии она больше известна под именем лудо.

Игроки Реала проводят много времени за этой игрой, соревнуясь между собой, а также делают ставки на победителей матча. 

Как пишет издание, одним из самых больших фанатов парчиса является Килиан Мбаппе.

Напомним, что сегодня Реал сыграет с Барселоной в финале Суперкубка Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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