Звезда Реала зарегистрирует свои инициалы как торговую марку
Джуд Беллингем пошел по стопам Роналду.
Полузащитник Реала Джуд Беллингем намерен обзавестись собственным товарным знаком.
Как стало известно Mirror, еще в прошлом году компания Джуда Bello&Bello Ltd подала заявку на регистрацию торговой марки JB.
Сообщается, что инициалы футболиста могут быть использоованы как товарный знак для канцелярских и чайных принадлежностей, зубных щеток, игрушек и многого другого.
Интересно, что так же заявка распространяется на пиво, смузи и протеиновые напитки.
Ранее также сообщалось, как проводят свободное время игроки Реала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!