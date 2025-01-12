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Звезда Реала зарегистрирует свои инициалы как торговую марку

Джуд Беллингем пошел по стопам Роналду.
Сегодня, 18:55
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник Реала Джуд Беллингем намерен обзавестись собственным товарным знаком.

Как стало известно Mirror, еще в прошлом году компания Джуда Bello&Bello Ltd подала заявку на регистрацию торговой марки JB.

Сообщается, что инициалы футболиста могут быть использоованы как товарный знак для канцелярских и чайных принадлежностей, зубных щеток, игрушек и многого другого.

Интересно, что так же заявка распространяется на пиво, смузи и протеиновые напитки.

Ранее также сообщалось, как проводят свободное время игроки Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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