Звезда Реала зарегистрирует свои инициалы как торговую марку

Полузащитник Реала Джуд Беллингем намерен обзавестись собственным товарным знаком.

Как стало известно Mirror, еще в прошлом году компания Джуда Bello&Bello Ltd подала заявку на регистрацию торговой марки JB.

Сообщается, что инициалы футболиста могут быть использоованы как товарный знак для канцелярских и чайных принадлежностей, зубных щеток, игрушек и многого другого.

Интересно, что так же заявка распространяется на пиво, смузи и протеиновые напитки.

Ранее также сообщалось, как проводят свободное время игроки Реала.

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