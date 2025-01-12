Трубин высказался о завоевании первого трофея в составе Бенфики
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделился мыслями о завоевании трофея Кубка Лиги с лиссабонцами.
По слова украинца, он не считает себя главным героем, несмотря на отбитое пенальти.
«Я счастлив, что выиграл свой первый трофей здесь, в этом невероятном клубе. Я хочу продолжать радовать болельщиков и нас, футболистов, также.
Я сделал то, что должен был сделать. Я спас свою команду. Мои партнеры по команде забили семь пенальти, а я отбил лишь один.
Мы победили! Это фантастическое ощущение. Это хорошее начало, и я надеюсь, что это первый трофей из многих. Я очень счастлив, в прошлой кампании мы не преуспели, но сейчас я чувствую, что мы стали сильнее и должны продолжать работать», - сказал Трубин.
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