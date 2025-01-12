iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин высказался о завоевании первого трофея в составе Бенфики

Анатолий не считает себя героем противостояния.
Сегодня, 19:14

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделился мыслями о завоевании трофея Кубка Лиги с лиссабонцами.

По слова украинца, он не считает себя главным героем, несмотря на отбитое пенальти.

«Я счастлив, что выиграл свой первый трофей здесь, в этом невероятном клубе. Я хочу продолжать радовать болельщиков и нас, футболистов, также.

Я сделал то, что должен был сделать. Я спас свою команду. Мои партнеры по команде забили семь пенальти, а я отбил лишь один.

Мы победили! Это фантастическое ощущение. Это хорошее начало, и я надеюсь, что это первый трофей из многих. Я очень счастлив, в прошлой кампании мы не преуспели, но сейчас я чувствую, что мы стали сильнее и должны продолжать работать», - сказал Трубин.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi отправили одних росиян в нижнюю сетку и сыграют с другими на квалификации PGL Wallachia Season 3 NaVi отправили одних росиян в нижнюю сетку и сыграют с другими на квалификации PGL Wallachia Season 3
Немецкий топ-клуб нацелился на игрока Челси Немецкий топ-клуб нацелился на игрока Челси
Манчестер Юнайтед в меньшинстве выбил Арсенал из Кубка Англии усилиями Байындыра Манчестер Юнайтед в меньшинстве выбил Арсенал из Кубка Англии усилиями Байындыра
Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:02
NaVi отправили одних росиян в нижнюю сетку и сыграют с другими на квалификации PGL Wallachia Season 3
Европа19:59
Немецкий топ-клуб нацелился на игрока Челси
Европа19:58
Манчестер Юнайтед в меньшинстве выбил Арсенал из Кубка Англии усилиями Байындыра
Европа19:14
Трубин высказался о завоевании первого трофея в составе Бенфики
Европа19:13
Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной
Европа18:55
Звезда Реала зарегистрирует свои инициалы как торговую марку
Украина18:38
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали первую победу в новом году
Европа18:20
Форвард Арсенала покинул поле на носилках
Европа18:16
По стопам Мбаппе: Винисиус хочет приобрести клуб из низшего дивизиона европейской страны
Европа17:55
Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK