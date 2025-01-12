ПСЖ удержал победу над аутсайдером Лиги 1

Парижане в домашнем матче "взяли верх" над Сент-Этьеном.

В рамках 17-го тура Лиги 1 ПСЖ встретился с Сент-Этьеном.

Хозяева достатьно рано вышли вперед благодаря голу Усмана Дембеле. Через 10 минут после первого гола Дембеле оформил дубль.

До перерыва ПСЖ могли доводить счет до разгромного, однако гол Ли Кан-Ина отменили из-за офсайда.

После возобновления игры забивал только Сент-Этьен. Единственным автором гола во втором тайме стал Зурико Давиташвили, что никак не помогло его команде.

ПСЖ - Сент-Этьен 2:1

Голы: Дембеле, 13, 23 - Давиташвили, 63

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