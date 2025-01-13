Игрок сборной Англии сообщил Милану свои контрактные запросы

Представители защитника Ман Сити и сборной Англии Кайл Уокер связались с Миланом, чтобы сообщить руководству «россонери» контрактные запросы игрока.

Как сообщает Николо Скира, Уокер хочет контракт на 2.5 года. Зарабатывать Кайл планирует 4 млн евро в год.

Боссы итальянцев ведут переговоры с агентом футболиста в данный момент. Правый защитник, который может сыграть и в центре обороны немедленно хочет покинуть Манчестер и поиграть заграницей.

Напомним, ранее стало известно, что Ман Сити подпишет лидера немецкого клуба .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!