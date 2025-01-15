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Экс-клуб Яремчука подписал хавбека юношеской сборной Украины

Александр Сорока будет представлять Гент.
Сегодня, 00:30
Александр Сорока / Гент
Александр Сорока / Гент

Бельгийский Гент объявил о подписании контракта с Александром Сорокой.

18-летний украинец является воспитанником донецкого Шахтера, но с началом полномашстабной войны выехал в Европу.

Контракт с Гентом стал первым профессиональным в карьере Сороки, соглашение рассчитано до 2027 года.

"Саша - опорный полузащитник с очень хорошей позиционной игрой, который хорошо видит поле и знает, что происходит вокруг него в каждый момент матча. Он способен задавать темп матча и делает хорошие шаги вперед в этом сезоне", - заявил главный тренер Томас Маттон.

Также на счету Александра есть девять матчей за юношеские сборные Украины, в которых он отметился одним голом.

Ранее также сообщалось, что Боруссия продала своего игрока в клуб АПЛ.

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