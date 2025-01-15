Салах решил покинуть Ливерпуль

Вингер английского Ливерпуля Мохамед Салах принял решение относительно своих дальнейших карьерных шагов.

Как сообщает издание Relevo, египтянин так и не дождался приемлемого контрактного предложения от Ливерпуля, поэтому покинет клуб.

Летом Салах перейдет в Саудовскую Аравию. То, в какой клуб перейдет Мохамед пока неизвестно, это определит министерство спорта Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 29 матчей, в которых отметился 21 голом и 17 ассистами.

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