"Мы не тупые": Один из лидеров Ман Сити высказался о шансах команды на чемпионство в АПЛ

Фил Фоден считает, что его команда должна сконцентрироваться на борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

Вингер Манчестер Сити Фил Фоден поделился мыслями о надеждах команды на победу в текущем сезоне чемпионата Англии.

По словам англичанина, борьба за титул для «горожан» уже окончена и они должны попасть хотя бы в топ-4.

"Победа в АПЛ? Да, с надеждами на это покончено, уже все. Мы понимаем. Мы не тупые. Поэтому нам нужно попасть в топ-4, это следующая цель, а затем, очевидно, Лига чемпионов. Поэтому сезон еще продолжается.

Но мы должны смотреть реалистично, не так ли? Выступления были недостаточно хорошими, чтобы попасть туда.

Четверка лучших - наша цель на данный момент, а потом увидим, чего мы сможем достичь в других турнирах", - сказал Фоден.

На данный момент коллектив Пепа Гвардиолы идет на 6-ом месте.

Напомним, ранее сообщалось. что Манчестер Сити согласовал условия трансфера еще одного защитника.

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