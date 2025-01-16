Арсенал - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 15.01.2025

"Канониры" пропустили первыми, но впоследствии все же смогли отыграться и сдержать соперника.

В рамках 21-го тура АПЛ Арсенал встретился с Тоттенхэмом.

«Шпоры» активнее начали поединок и усилия были вознаграждены голом Сон Хен-Мина.

Впрочем, после пропущенного, хозяева начали действовать активнее и еще до конца первого тайма не только сравняли, но и вышли вперед.

Сперва «канонирам» помогла фортуна. Доминик Соланке срезал мяч в собственные ворота после углового, а чуть позже Леандро Троссар вывел команду вперед.

Во втором тайме коллектив Анге Постекоглу имел шансы сравнять счет, в частности опасный удар Педро Порро в конце встречи, но все же поиграл.

Статистика матча АПЛ Арсенал - Тоттенхэм

Арсенал - Тоттенхэм 2:1

Голы Соланке (автогол), 40, Троссар, 44 - Сон, 25

xG: 1.42 - 0.83

Удары: 14 - 10

Удары в створ ворот: 4 - 2

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