Арсенал - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 15.01.2025
В рамках 21-го тура АПЛ Арсенал встретился с Тоттенхэмом.
«Шпоры» активнее начали поединок и усилия были вознаграждены голом Сон Хен-Мина.
Впрочем, после пропущенного, хозяева начали действовать активнее и еще до конца первого тайма не только сравняли, но и вышли вперед.
Сперва «канонирам» помогла фортуна. Доминик Соланке срезал мяч в собственные ворота после углового, а чуть позже Леандро Троссар вывел команду вперед.
Во втором тайме коллектив Анге Постекоглу имел шансы сравнять счет, в частности опасный удар Педро Порро в конце встречи, но все же поиграл.
Статистика матча АПЛ Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм 2:1
Голы Соланке (автогол), 40, Троссар, 44 - Сон, 25
xG: 1.42 - 0.83
Удары: 14 - 10
Удары в створ ворот: 4 - 2
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