Аморим высказался о невероятном камбэке в матче против Саутгемптона

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о камбэке его подопечных в матче против Саутгемптона.

По словам Аморима, поединок был для манкунианцев очень сложным...

"Очень тяжелый матч, но в результате все сложилось хорошо. Саутгемптон хорошо поработал, создавая свободные зоны между линиями. Сулемана получал много свободного пространства, и у нас возникали некоторые проблемы для того, чтобы его остановить.

Но в конце игры у соперника закончились силы, это случилось в последние 30 минут, и тогда мы начали находить свободные зоны и смогли изменить игру".

Специалист также отметил, что последние несколько игр были изнурительными и физически, и психологически.

"Есть ощущение, что нам еще многое нужно сделать. Я чувствовал, что команда по-настоящему устала. Матч с Ливерпулем, 120-минутный матч с «Арсеналом». Тут дело не только в физической усталости, но и в психологической. Но мы победили - давайте продолжим так же", - сказал Рубен.

Отметим, сейчас МЮ занимает 12 место в АПЛ, имея 21 очко.

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