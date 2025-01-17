Анчелотти прокомментировал победу над Сельтой

Концовка основного времени встречи оставила после себя неприятные чувства для Карло.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал победил Сельту.

После матча Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка. По словам итаилйца, ему не понравилась концовка основного времени в исполнении его команды.

"Когда матч уже почти закончился, мы пропустили два гола, и игра открылась. Мы провели хорошую игру до 70 минуты, забили третий гол, но был офсайд. Реакция команды в дополнительное время была хорошей. В результате все сложилось хорошо.

После второго пропущенного гола было небольшое напряжение, но мы тренируемся, чтобы избегать подобных ошибок. На уровне обороны мы достигли большего. Два пропущенных гола были двумя индивидуальными ошибками, но на коллективном уровне команда сыграла лучше".

Также специалист высказался о назначенном в ворота «сливочных» пенальти.

"Я не видел эпизода и не знаю, что сказать. ВАР и рефери поговорили и приняли такое решение. Возможно, это был пенальти, но я не знаю", - приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

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