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Трабзонспор интересуется еще одним игроком Шахтера - журналист

Даниил Сикан может перейти в турецкий клуб.
Сегодня, 13:06
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Турецкий Трабзонспор интересуется не только Александром Зубковым из состава донецкого Шахтера.

Как сообщает Игорь Бурбас, "сине-бордовые" заинтересованы также в услугах Даниила Сикана. Форвард, якобы, является приоритетной целью для клуба.

За Сикана готовы заплатить 10 млн евро с учетом бонусов. Трабзонспор готов на все, чтобы подписать Даниила.

Напомним, ранее сообщалось, что легионер Шахтера вернется в МЛС.

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