Сборная Бельгии сыграет против Украины с новым тренером - Тедеско уволили
"Красные дьяволы" подойдут к матчам плей-офф Лиги Наций с новым рулевым.
На тренерском мостике сборной Бельгии произойдет смена накануне матчей со сборной Украины.
Как сообщает пресс-служба бельгийской федерации футбола, итальянец Доменико Тедеско был уволен с поста тренера взрослой национальной сборной после неудачного группового этапа Лиги Наций.
Тедеско проработал в стане сборной Бельгии чуть менее двух лет, зарабатывая в среднем по 1.75 очка за матч.
На вакантный пост по данным СМИ, будут претендовать Тьерри Анри и Руди Гарсия.
Матчи Украины и Бельгии в плей-офф состоятся 20 и 23 марта. Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей сборной Украины .
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