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Сборная Бельгии сыграет против Украины с новым тренером - Тедеско уволили

"Красные дьяволы" подойдут к матчам плей-офф Лиги Наций с новым рулевым.
Сегодня, 14:47
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images

На тренерском мостике сборной Бельгии произойдет смена накануне матчей со сборной Украины.

Как сообщает пресс-служба бельгийской федерации футбола, итальянец Доменико Тедеско был уволен с поста тренера взрослой национальной сборной после неудачного группового этапа Лиги Наций.

Тедеско проработал в стане сборной Бельгии чуть менее двух лет, зарабатывая в среднем по 1.75 очка за матч.

На вакантный пост по данным СМИ, будут претендовать Тьерри Анри и Руди Гарсия.

Матчи Украины и Бельгии в плей-офф состоятся 20 и 23 марта. Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей сборной Украины .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций Доменико Тедеско

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