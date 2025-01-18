Ибрагимович высказался о трансферной политике Милана

Златан поделился мыслями о тех, кто может уйти и может покинуть команду.

Бывший форвард Милана, а ныне советник компании владельцев Златан Ибрагимович поделился мыслями относительно возможных планов команды на зимнее трансферное окно.

По словам шведа, он был бы рад увидеть в команде Кайла Уокера, поскольку это сильный игрок, а также отреагировал на слухи относительно Жоау Фелиша.

«Все знают, что Уокер - великолепный игрок, он добился больших успехов, он играет в сборной. Когда на рынке есть кто-то вроде него... Если предположить, что он есть на рынке.

Это не противоречит нашему видению, потому что он сильный игрок, он лидер, он доминирует в раздевалке. Посмотрим, что возможно, а что нет.

Фелиш? Каждый день появляются новые имена, агенты реализуют свою стратегию. Команда сильна и доказала это в Суперкубке, что она может побеждать. Нам нужна стабильность».

Также Ибрагимович заверил, что Фикайо Томори не покинет клуб зимой.

«Томори - один из наших игроков, у него все хорошо в Милане, он хорошо сыграл в Суперкубке. Раньше с Фонсекой это был другой момент, но Консейсау он очень нравится, и он играет. Он игрок Милана», - рассказал Ибрагимович для DAZN.

Напомним, ранее Милан проиграл в принципиальном матче Ювентусу.

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