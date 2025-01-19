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Сборную Бельгии может возглавить экс-тренер Реала

Федерация рассматривает назначение Хулена Лопетеги.
Сегодня, 12:30
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Сборная Бельгии может назначить главным тренером Хулена Лопетеги, пишет Саша Тавольери.

По информации журналиста, кандидатуру испанца выбрал спортивный директор бельгийской сборной Винсент Маннерт.

Функционер считает Лопетеги максимально приближенным по стилю к Роберто Мартинесу, который тренировал команду до уволенного Тедеско.

Также в федерации надеются, что назначение экс-тренера Реала поможет вернуть в команду Тибо Куртуа.

Напомним, последним местом работы Лопетеги был Вест Хэм, откуда он был уволен в начале января.

Ранее также тренер Леганеса высмеял жалобы Симеоне на судейство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хулен Лопетеги

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