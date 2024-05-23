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Экс-наставник Реала возглавил Вест Хэм

Лопетеги вернулся в АПЛ.
Сегодня, 13:50
Хулен Лопетеги / whufc.com
Хулен Лопетеги / whufc.com

Хулен Лопетеги назначен главным тренером Вест Хэма.

Испанец сменил Дэвида Мойеса, который покинул клуб по завершении сезона 2023/24. Официально Лопетеги приступит к обязанностям 1 июля.

В своей тренерской карьере Хулен возглавлял сборную Испании, Реал и Севилью. Последним клубом специалиста был Вулверхэмптон, откуда он ушел в августе 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мойес объяснил слабый сезон Вест Хэма продажей ключевого игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Хулен Лопетеги

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