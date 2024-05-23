Экс-наставник Реала возглавил Вест Хэм
Лопетеги вернулся в АПЛ.
Хулен Лопетеги назначен главным тренером Вест Хэма.
Испанец сменил Дэвида Мойеса, который покинул клуб по завершении сезона 2023/24. Официально Лопетеги приступит к обязанностям 1 июля.
Say hello to the new Head Coach of West Ham United 👋⁰— West Ham United (@WestHam) May 23, 2024
Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km
В своей тренерской карьере Хулен возглавлял сборную Испании, Реал и Севилью. Последним клубом специалиста был Вулверхэмптон, откуда он ушел в августе 2023 года.
Ранее сообщалось, что Мойес объяснил слабый сезон Вест Хэма продажей ключевого игрока.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!