Экс-наставник Реала возглавил Вест Хэм

Хулен Лопетеги назначен главным тренером Вест Хэма.

Испанец сменил Дэвида Мойеса, который покинул клуб по завершении сезона 2023/24. Официально Лопетеги приступит к обязанностям 1 июля.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United 👋⁰

Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km — West Ham United (@WestHam) May 23, 2024

В своей тренерской карьере Хулен возглавлял сборную Испании, Реал и Севилью. Последним клубом специалиста был Вулверхэмптон, откуда он ушел в августе 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мойес объяснил слабый сезон Вест Хэма продажей ключевого игрока.

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