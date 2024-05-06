Мойес объяснил слабый сезон Вест Хэма продажей ключевого игрока

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес объяснил слабый сезон своей команды.

Напомним, что после 36-ти туров Вест Хэм находится лишь на девятой строчки, отставая от зоны еврокубков на 11 очков.

Мойес заявил, что слабый сезон "молотобойцев" во многом зависит от продажи ключевого игрока прошлого сезона Деклана Райса.

"Причина в Деклане Райсе. Когда у вас есть лучший полузащитник в стране, который защищается, останавливая, вероятно, 50 процентов всех атак, это делает команду гораздо лучше в оборонительном плане.

Нам не хватало оборонительных действий в линии полузащиты, не хватало хорошей защиты, мы не были достаточно хороши в этих вещах во многих играх", – цитирует шотландца Goal.

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм уже нашел себе нового тренера.

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