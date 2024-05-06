iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мойес объяснил слабый сезон Вест Хэма продажей ключевого игрока

Команде не хватает Деклана Райса.
Сегодня, 13:50
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес объяснил слабый сезон своей команды.

Напомним, что после 36-ти туров Вест Хэм находится лишь на девятой строчки, отставая от зоны еврокубков на 11 очков.

Мойес заявил, что слабый сезон "молотобойцев" во многом зависит от продажи ключевого игрока прошлого сезона Деклана Райса.

"Причина в Деклане Райсе. Когда у вас есть лучший полузащитник в стране, который защищается, останавливая, вероятно, 50 процентов всех атак, это делает команду гораздо лучше в оборонительном плане.

Нам не хватало оборонительных действий в линии полузащиты, не хватало хорошей защиты, мы не были достаточно хороши в этих вещах во многих играх", – цитирует шотландца Goal.

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм уже нашел себе нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

Статьи по теме

Экс-тренер Реала согласовал контракт с клубом АПЛ Экс-тренер Реала согласовал контракт с клубом АПЛ
Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм
Вест Хэм не станет выкупать Филлипса у Манчестер Сити Вест Хэм не станет выкупать Филлипса у Манчестер Сити
Ливерпуль продолжил серию без побед, сыграв вничью с Вест Хэмом Ливерпуль продолжил серию без побед, сыграв вничью с Вест Хэмом
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Бокс15:49
Иноуэ уничтожил Нери и сохранил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе
Украина15:42
Ворскла досрочно стала чемпионом женского чемпионата Украины-2023/24
Бокс15:38
"Моя карьера почти завершилась": Ломаченко сделал откровенное признание
Бокс15:24
"Владел четырьмя поясами": Ломаченко назвал лучшего австралийского боксера
Европа15:22
Он остается: Аморим не покинет Спортинг после завоевания чемпионства
Европа14:59
Тен Хаг ответил на слова Моуринью о доверии к менеджеру
Формула 114:48
Магнуссен рискует пропустить Гран-при из-за дисквалификации в 2024 году
Другие страны14:30
В Малайзии футболиста облили кислотой
Европа14:23
Жирона еще не получила разрешения на участие в Лиге чемпионов из-за связей с Манчестер Сити
Европа13:50
Мойес объяснил слабый сезон Вест Хэма продажей ключевого игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK