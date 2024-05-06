Экс-тренер Реала согласовал контракт с клубом АПЛ

За короткий период времени Вест Хэм почти закрыл важный вопрос.

Недавно Вест Хэм принял решение не продлевать контракт с главным тренером Дэвидом Мойесом, который покинет команду по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, "молотобойцы" уже определились с тем, кто займет место 61-летнего шотландца во главе команды.

Этим счастливчиком станет бывший тренер Реала, Вулверхэмптона и сборной Испании Хулен Лопетеги, который практически год находится в творческом отпуске.

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По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта. Теперь 57-летний испанец ожидает официального предложения, чтобы завершить формальную сторону сделки.

Напомним, что ранее главным фаворитом на Хулена Лопетеги был Милан, однако из-за негативной реакции болельщиков руководство "россонери" было вынуждено отказаться от данного варианта.

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