Тренер Порту хотел бы возглавить Милан

В ближайшие дни Сержиу Консейсау проведет встречу с новым президентом "драконов", во время которой будет решаться судьба наставника.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы возглавить Милан.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 49-летний португалец с заинтересованностью следит за ситуацией вокруг поста тренера "россонери", который, как ожидается, будущим летом покинет Стефано Пиоли.

В воскресенье, 6 мая, Консейсау отправился в Цюрих, где играет его сын Родриго. В связи с этим была отложена его встреча с новым президентом Порту Андре Виллаш-Боашем.

Они обсудят новый контракт наставника до 2028 года, который тот подписал, когда президентом клуба был Жорже да Кошта.

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Так как из-за смены президента новая сделка может быть аннулирована, Консейсау чувствует, что он имеет право рассматривать предложения от других клубов. И Милан был бы для него желанным пунктом назначения.

Стоит отметить, что Италия не будет для португальца новой страной, ведь в годы игровой карьеры он выступал в составах Лацио, Пармы и Интера.

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