iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Порту хотел бы возглавить Милан

В ближайшие дни Сержиу Консейсау проведет встречу с новым президентом "драконов", во время которой будет решаться судьба наставника.
Сегодня, 10:53
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы возглавить Милан.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 49-летний португалец с заинтересованностью следит за ситуацией вокруг поста тренера "россонери", который, как ожидается, будущим летом покинет Стефано Пиоли.

В воскресенье, 6 мая, Консейсау отправился в Цюрих, где играет его сын Родриго. В связи с этим была отложена его встреча с новым президентом Порту Андре Виллаш-Боашем.

Они обсудят новый контракт наставника до 2028 года, который тот подписал, когда президентом клуба был Жорже да Кошта.

Читай также: Милан на последних минутах упустил победу над Дженоа

Так как из-за смены президента новая сделка может быть аннулирована, Консейсау чувствует, что он имеет право рассматривать предложения от других клубов. И Милан был бы для него желанным пунктом назначения.

Стоит отметить, что Италия не будет для португальца новой страной, ведь в годы игровой карьеры он выступал в составах Лацио, Пармы и Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан порту Стефано Пиоли Сержиу Консейсау

Статьи по теме

Милан на последних минутах упустил победу над Дженоа Милан на последних минутах упустил победу над Дженоа
Наставник Милана возглавит другой итальянский топ-клуб Наставник Милана возглавит другой итальянский топ-клуб
Тренер, от которого отказался Милан, ждет звонка от Манчестер Юнайтед Тренер, от которого отказался Милан, ждет звонка от Манчестер Юнайтед
Регулярные травмы вынудили Милан задуматься о продаже Меньяна Регулярные травмы вынудили Милан задуматься о продаже Меньяна
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Европа13:05
Мбаппе ответил на предложение Усэйна Болта
Европа12:30
Голливудский актер стал миноритарным инвестором английского клуба
Европа12:23
Экс-тренер Реала согласовал контракт с клубом АПЛ
Теннис12:08
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
НБА11:57
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Банкеро через троих соперников возглавил рейтинг
Теннис11:51
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
Европа11:50
Макрон заявил, что Мбаппе примет участие в Олимпиаде
Украина11:38
Днепр-1 - Кривбасс: онлайн-трансляция матча УПЛ 06.05.2024
Европа11:11
Мартинес: Есть желание продлить контракт с Интером
Украина11:09
УПЛ: Днепр-1 встретится с Кривбассом, Верес сыграет с Минаем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK