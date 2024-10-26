Экс-тренер Реала может потерять работу уже в ближайшее время
Хулен Лопетеги получил последний шанс сохранить место в Вест Хэме.
Главный тренер Вест Хэма Хулен Лопетеги оказался на грани увольнения, пишет Флориан Плеттенберг.
Напомним, что после восьми туров "молотобойцы" занимают 15-ю строчку, имея в своем активе восемь очков.
Руководство клуба решило не спешить с отставкой испанца, Лопетеги дали три матча на то, чтобы исправить ситуацию.
Следующими соперниками Вест Хэма будут Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест и Эвертон.
Ранее также сообщалось, что МЮ продолжает вести переговоры с другими тренерами.
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