Экс-тренер Реала может потерять работу уже в ближайшее время

Главный тренер Вест Хэма Хулен Лопетеги оказался на грани увольнения, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что после восьми туров "молотобойцы" занимают 15-ю строчку, имея в своем активе восемь очков.

Руководство клуба решило не спешить с отставкой испанца, Лопетеги дали три матча на то, чтобы исправить ситуацию.

Следующими соперниками Вест Хэма будут Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест и Эвертон.

Ранее также сообщалось, что МЮ продолжает вести переговоры с другими тренерами.

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