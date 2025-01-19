iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим: Возможно, этот состав Манчестер Юнайтед - худший за всю историю

Наставник манкунианцев разнес собственных подопечных.
Сегодня, 19:29
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

В рамках 22-го тура АПЛ Брайтон уверенно победил Манчестер Юнайтед.

После поединка Рубен Аморим жестко раскритиковал свою команду, предположив, что нынешний подбор игроков - худший за всю историю клуба.

"Мы проигрываем слишком много матчей в качестве хозяев - это неприемлемо. Нам важно побеждать, чтобы помочь продвинуть наши взгляды игрокам. Нам нужна подготовка, чтобы исправить положение.

Мы стараемся владеть мячом, контролировать игру, но игроки переживают, всегда играют в касание. Такое невозможно допускать на этом уровне.

Это неприемлемо, то, как мы пропустили мячи. Мы можем играть в футбол, но только в определенных моментах, поэтому нам не хватает последовательности, мы нервничаем, а потом пропускаем. Брайтон был лучше.

Возможно, эта команда - худшая за всю историю клуба. Нам стоит, это признать", - резюмировал Аморим.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион мира по дартсу посетил матч МЮ - Брайтон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Аморим

Статьи по теме

Аморим высказался о невероятном камбэке в матче против Саутгемптона Аморим высказался о невероятном камбэке в матче против Саутгемптона
Каррагер: МЮ нанял подходящего человека, но в неподходящее время Каррагер: МЮ нанял подходящего человека, но в неподходящее время
Тренер Манчестер Юнайтед покатал на своем авто юного фаната Тренер Манчестер Юнайтед покатал на своем авто юного фаната
Аморим поддержал проблемного футболиста Манчестер Юнайтед Аморим поддержал проблемного футболиста Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед и Сити, Реал и Интер сыграют с аутсайдерами
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Новичок Серии А объявил о подписании экс-игрока сборной Англии
Европа20:35
Манчестер Сити сокрушил в гостях аутсайдера АПЛ
Европа20:21
Реал пропустил свой самый быстрый гол за последние 13 лет
Европа20:03
УПЛ вошла в топ-40 лучших лиг мира по версии IFFHS, победитель - неожиданный
Европа19:59
Защитник Реала сыграл впервые за 399 дней
Европа19:29
Аморим: Возможно, этот состав Манчестер Юнайтед - худший за всю историю
Европа19:18
Реал разгромил Лас-Пальмас, несмотря на три отмененных гола
Биатлон18:55
Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
Европа18:45
Лучший бомбардир АПЛ в истории рассказал, сможет ли Холанд побить его достижение
Бокс18:40
"Трижды пересмотрел": Беллью изменил свой вердикт о результате реванша Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK