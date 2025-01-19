Аморим: Возможно, этот состав Манчестер Юнайтед - худший за всю историю

В рамках 22-го тура АПЛ Брайтон уверенно победил Манчестер Юнайтед.

После поединка Рубен Аморим жестко раскритиковал свою команду, предположив, что нынешний подбор игроков - худший за всю историю клуба.

"Мы проигрываем слишком много матчей в качестве хозяев - это неприемлемо. Нам важно побеждать, чтобы помочь продвинуть наши взгляды игрокам. Нам нужна подготовка, чтобы исправить положение.

Мы стараемся владеть мячом, контролировать игру, но игроки переживают, всегда играют в касание. Такое невозможно допускать на этом уровне.

Это неприемлемо, то, как мы пропустили мячи. Мы можем играть в футбол, но только в определенных моментах, поэтому нам не хватает последовательности, мы нервничаем, а потом пропускаем. Брайтон был лучше.

Возможно, эта команда - худшая за всю историю клуба. Нам стоит, это признать", - резюмировал Аморим.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион мира по дартсу посетил матч МЮ - Брайтон.

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