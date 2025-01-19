Мбаппе: Получить аплодисменты на Бернабеу - всегда было мечтой

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе высказался о матче против Лас-Пальмаса.

По словам Килиана, несмотря на статус соперника - это был крайне важный матч для его команды.

«Для нас это был важный матч. Мы знали, что вчера Атлетико проиграл, а Барселона сыграла вничью, и мы хотели победить. Мы плохо начали, потому что пропустили ранний гол, но реакция команды была великолепной. Мы искали пространство и играли быстро и качественно.

Мы забили много голов, мы довольны и надеемся, что мадридцам понравилась сегодняшняя игра. Мы выиграли очень важный матч, и теперь все в наших руках, потому что мы на первом месте».

Также француз рассказал, какие эмоции у него вызвали аплодисменты фанатов и считает ли он себя лидером команды.

«Получить овации стоя на стадионе Бернабеу - это всегда мечта. Я очень счастлив, я адаптировался к команде и могу играть так, как хочу. Всем нравится игра команды.

Все игроки Реала являются лидерами, потому что это лучшая команда в мире. Мы должны быть едиными, потому что мы должны многое выиграть. Вы всегда должны выигрывать в Реале», - сказал Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Алаба сыграл впервые более чем за год.

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