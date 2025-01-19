iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе: Получить аплодисменты на Бернабеу - всегда было мечтой

Килиан прокомментировал свой перформанс в игре против Лас-Пальмаса.
Вчера, 21:41
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе высказался о матче против Лас-Пальмаса.

По словам Килиана, несмотря на статус соперника - это был крайне важный матч для его команды.

«Для нас это был важный матч. Мы знали, что вчера Атлетико проиграл, а Барселона сыграла вничью, и мы хотели победить. Мы плохо начали, потому что пропустили ранний гол, но реакция команды была великолепной. Мы искали пространство и играли быстро и качественно.

Мы забили много голов, мы довольны и надеемся, что мадридцам понравилась сегодняшняя игра. Мы выиграли очень важный матч, и теперь все в наших руках, потому что мы на первом месте».

Также француз рассказал, какие эмоции у него вызвали аплодисменты фанатов и считает ли он себя лидером команды.

«Получить овации стоя на стадионе Бернабеу - это всегда мечта. Я очень счастлив, я адаптировался к команде и могу играть так, как хочу. Всем нравится игра команды.

Все игроки Реала являются лидерами, потому что это лучшая команда в мире. Мы должны быть едиными, потому что мы должны многое выиграть. Вы всегда должны выигрывать в Реале», - сказал Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Алаба сыграл впервые более чем за год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина завоевала две медали Универсиады-2025 в фристайле Украина завоевала две медали Универсиады-2025 в фристайле
Интер одержал домашнюю победу над Эмполи Интер одержал домашнюю победу над Эмполи
NaVi Junior уступили Tundra Esports в финале верхней сетки квалификации ESL One Raleigh 2025 NaVi Junior уступили Tundra Esports в финале верхней сетки квалификации ESL One Raleigh 2025
Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед и Сити, Реал и Интер сыграют с аутсайдерами
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Другие00:35
Украина завоевала две медали Универсиады-2025 в фристайле
Вчера, 23:48
Европа23:48
Интер одержал домашнюю победу над Эмполи
Киберспорт23:25
NaVi Junior уступили Tundra Esports в финале верхней сетки квалификации ESL One Raleigh 2025
Европа23:11
Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой
Украина22:50
Клуб УПЛ арендует универсального полузащитника из Южной Америки
Европа22:10
"Я немного растерян": Анчелотти потроллил критиков Реала
Бокс22:02
"Все может случиться": Промоутер Дюбуа сделал прогноз на бой с Паркером
Европа21:41
Мбаппе: Получить аплодисменты на Бернабеу - всегда было мечтой
Европа и мир21:25
Студенческая сборная Украины по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2025
Европа20:59
Новичок Серии А объявил о подписании экс-игрока сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK